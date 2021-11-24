Toroslar EDAŞ'tan, Şahinbey'e 2,3 milyon liralık yatırım

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), faaliyet gösterdiği Gaziantep ilinde yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik talebinin arttığı bu dönemde, kesintilerin önüne geçilmesini amaçlayan Toroslar EDAŞ, 2021 Mart ayında başlanan Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki dağıtım merkezini alternatif yüksek gerilim hat irtibatları ile besleme projesini 2,3 milyon liralık yatırımla tamamladı.

2 bin 776 hanenin ihtiyacı karşılanıyor

Söz konusu proje ile dağıtım merkezinin beslemesi alternatif hatlarla yapılarak, elektrik kesinti sayısı ve sürelerinin en aza indirilmesi için tüm tedbirler alındı. 2 bin 776 abonenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafo merkezi yenilemesi ve hatların yer altına alınması işi tamamlanarak, elektrik kesintisi yaşanmaması adına alternatif hatlar ile tesis edildi.

2021 Mart ayında başlayan toplam 2 milyon 294 bin liralık bütçeli projeyle, 3,3 kilometre uzunluğunda çift devre yüksek gerilim kablosu döşenmesi ve dağıtım merkezi hücrelerinin yenilenmesi ile proje tamamlandı.

2014 yılından bu yana Gaziantep'te yatırımlarını sürdüren şirket, yeni ve teknolojik yatırımlarla elektrik hizmetinin kesintisiz sağlanmasını amaçlıyor.