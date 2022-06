'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl'den bahara muhteşem selamlama

Antalya'nın Akseki ilçesi ve Gündoğmuş ilçelerinde Toroslarda bulunan Dipsiz Göl ve Eğri Göl Yaylaları, doyumsuz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Eğrigöl, masmavi suyu ile doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gölün yaklaşık 72 metre derinliği ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Çimlerle kaplı yaylada menderesler doğaya farklı bir güzellik katarken, yaz aylarında haftanın her günü stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yeşilin her tonunun bulunduğu yaylada vatandaşlar, fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede kalıyor. Masmavi suyu ve berraklığı, gölün kenarlarında bulunan nilüfer çiçekleri ile öne çıkan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu bölgede güzel vakit geçiriyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylasında Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, Haziran ve Temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Haziran ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye çıktığı bölgeye, Kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu menderesler arasında rengarenk açan çiçekler, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile eşsiz bir manzara oluşturuyor.

“Dipsiz Göl”

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan 1702 metre rakımlı Dipsiz Göl, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gölde açmaya başlayan nilüfer çiçekleri ise göle ayrı bir hava katıyor.