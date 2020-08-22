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Torul'da ayılar ilçe merkezine indi

Torul'da ayılar ilçe merkezine indi
Torul'da ayılar ilçe merkezine indi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde karayoluna inen ayılar cep telefonuyla görüntülendi.

Torul’da ayılar ilçe merkezine indi - Tıkla İzle

Kaledibi Mahallesi'nde eski baraj kısmındaki karayolunda saat 22.00 sıralarında, Harşit Çayı'nın kenarından yola çıktığı değerlendirilen 2 yavru ayı kısa bir süre aracın önünden hızla kaçmaya çalıştı. Karayolunu kullanan araçların önüne çıkan yavru ayılar hızla kaçmak isterken, yolun karşı tarafında kaldırımda yürüyen gençler ise araçtaki vatandaşların bağırması sonucu bölgeden uzaklaştı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, kısa süreli paniğe neden olan ayılar daha sonra yine Harşit Çayı kenarlarına inerek gözden kayboldu.

Recep Ergin
 

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