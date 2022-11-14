Torunlarıyla bilgisayar oyunu oynamak için 70 yaşında kursa yazıldı

Bilgisayar kullanan torunlarını izleyerek bilgisayara merak salan 70 yaşındaki emekli Ali İhsan Çınarsoy, geçtiğimiz Eylül ayında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bilgisayar İşletmeciliği alanına kayıt yaptırdı. KOMEK Araplar Kursuna ders günleri gelen Ali İhsan Çınarsoy, öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor. Sınıfın en yaşlısı olarak eğitim alan Ali İhsan Çınarsoy, yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

“Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz”

Torunlarının küçük yaşta bilgisayardan rahatlıkla faydalandığını kendisinin torunlarından görerek bu teknolojiye meraklandığını ifade eden Ali İhsan Çınarsoy, “3 tane oğlum var, çocuklarımın çocukları bilgisayarı rahatlıkla oynuyorlar. Bende torunlara bakarak merak sardı, bu şekilde başladı bu merak. Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi haber almak ve öğrenme şekli radyo televizyondan ayrı internet var bunu da kullanabilirsek mutlu olacağız inşallah” dedi.

İbrahim Yetkin - Enver Furkan Çelebioğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.