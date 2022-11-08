Torunundan alınan karaciğer nakledilen 71 yaşındaki dede, gözyaşlarını tutamadı

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Ali Karagöz'e 7 yaşına kadar büyüttüğü torunu İrem, karaciğerini verdi. Dedesine karaciğerini veren İrem, mutluluktan gözyaşlarına boğulan Karagöz'ü bir an olsun yalnız bırakmadı.

Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan Mehmet Ali Karagöz, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından kontrolleri yapılan Karagöz'ün acilen nakil olmasına karar verildi. Nakil için verici arayışına, Karagöz'ün 25 yaşındaki torunu İrem son verdi. Dedesi için gönüllü olduğunu belirten İrem, yapılan kontrollerde uygun çıkınca ameliyat gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu torunundan alınan karaciğer, dede Karagöz'e nakledildi. Ameliyat sonrası torunu ile bir araya gelen Karagöz, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

“Torunuma bana organını vermesini teklif bile etmedim”

Torunundan aldığı karaciğer ile tekrar sağlığına kavuşan Mehmet Ali Karagöz ise , “İnanın ben torunuma bana organını vermesini teklif bile etmedim. Sağ olsun, çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Şimdi benim canım ciğerim oldu İrem. Küçükken hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. Çok gururluyum. Doktorlarımdan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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