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Torununun bağırışları yaşlı adamın hayatını kurtardı

Torununun bağırışları yaşlı adamın hayatını kurtardı
Torununun bağırışları yaşlı adamın hayatını kurtardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam, torunun balkona çıkıp bağırması üzerine kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bağlı Mimarsinan Mahallesi Süzer Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Yaşlı ve görme engelli olan bir kişi yangında mahsur kaldı. Balkona çıkıp yardım isteyen torunun bağrışmalarını komşular, yardım etmek istedi ancak yoğun duman ve alevlerden dolayı eve giremedi. Komşular itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Yaşlı adam 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.  

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