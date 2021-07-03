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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, bu sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye’de olacak” dedi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halk arasında 'Tosuncuk' lakabı ile bilinen Mehmet Aydın hakkında yöneltilen soruya Bakanlık Sözcüsü Çataklı, “Kamuoyunda Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkartmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya Sao Paulo'da başkonsolosluğumuza teslim olmuştu.

Bu haber alınır alınmaz gerek İnterpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığımız karşı muhattaplarıyla irtibata geçerek bağlantılar kurdu. İnterpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürlerde tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde ise gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleşecek” cevabını verdi.

Yunus Emre Kartal
 

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