İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tosya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tosya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaönü köyünde Z. A. yönetimindeki 37 ES 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 40 yaşındaki Recep Camcıoğlu idaresindeki 37 ET 463 plakalı sepetli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan M. İ. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Recep Camcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Camcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mehmet Ünsal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.