Tosya'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Ahmet Y. (30) yönetimindeki 34 BSL 187 plakalı otomobil, Çaybaşı Köyü Kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada Mehmet Salih Y. (32), Nur A. (21) ile çocuklar Aziz Y. (6), Dura Y. (2) ve Çağan Y. (1) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tosya Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri ve kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 Karayolunda trafik akışını güvenli şekilde sağladı.