Tottenham 0-1 Ajax Maçı Özeti ve Golünü İzle | Tottenham Ajax kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda İngiliz takımı Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj yakaladı.
TOTTENHAM AJAX MAÇI ÖZETİ VE GOLÜ İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham, sahasında Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Hollanda ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti. Ziyech'ın pasında topla buluşan Donny van de Beek meşin yuvarlağı filelerle buluştu. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk 45 dakika Ajax'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Tottenham, beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika Ajax'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ajax, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 8 Mayıs'ta oynayacak.