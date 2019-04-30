Tottenham Ajax Canlı İzle şifresiz AZ TV İDMAN TV| Tottenham Ajax Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Tottenham Ajax canlı izle şifresiz AZ TV İDMAN TV maçı yayınlıyor mu? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşması İngiliz ekibi Tottenham kendi sahası önünde Ajax ile TSİ 22.00'da karşlaşıyor. İşte bu zorlu mücadaleye dair tüm bilgiler...

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose, Moura, Delle Alli, Llronte

Ajax: Onana, Mazraoui, Ligt, Blind, Tagliafico, Beek, Jong, Schöne, Neres, Ziyech, Tadic

İKİ TAKIM HAKKINDA BİLGİLER

Son yıllarda yükselen bir grafik çizen İngiliz ekibi Tottenham UUEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter, Barcelona ve PSV ile mücadele e ettiği grupta 8 puanla gruptan çıkmayı başarmıştı. İngiliz ekibi grup aşaması sonrasında Alman Borussia Dortmund ve bir başka İngiliz devi Manchester City'i eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Ajax ise Bayern Munih, Benfica ve AEK Atina'nın yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Ajax daha sonra Real Madrid ve Juventus engellerini aşarak yarı finalde Tottenham'ın rakibi oldu.