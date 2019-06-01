Tottenham Liverpool Canlı İzle Bein Sports|Tottenham Liverpool Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Tottenham Liverpool Canlı İzle Bein Sports...UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, İspanya'nın Madrid kentinde bu akşam karşı karşıya geliyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz olarak yayınlanacak. 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin finalde şampiyonluk mücadelesi vereceği bu karşılaşma 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Tottenham - Liverpool muhtemel 11'ler...



Tottenham: Lloris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Sissoko, Wanyama, Eriksen, Delle Alli, Moura, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Devler Ligi finalinde düdük Skomina'da

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final maçını Slovanya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Tottenham finalini yönetecek hakem grubu açıklandı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak bu zorlu mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak.

Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Antonio Mateu Lahoz olacak. Hollandalı Danny Makkelie'nin VAR olarak görev yapacağı karşılaşmada AVAR koltuğunda ise bir başka Hollandalı Pol van Boekel ile Alman hakemler Felix Zwayer ve Mark Borsch yer alacak.

Tottenham Liverpool nasıl canlı izlenir?





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