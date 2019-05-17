Touch Turkey Tour'un ikinci etabı Ankara'da gerçekleşecek

Touch Turkey Tour'un Bursa'dan sonraki ikinci etabı 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara'da bir AVM'de Pascal Nouma'nın da katılımıyla gerçekleşecek. Parkur sporuyla ilgili kapsamlı bir etkinlik olan Touch Turkey Tour, halk diliyle bilinen adıyla bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda iki kişinin, yaklaşık 200 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olacağı yarışmada, sporcular 20 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışacaklar. Katılımcılar arasında ilk 10'a giren isimler 14 Temmuz'daki Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklar.

19 Mayıs'ta Pascal Nouma'nın da katılacağı ikinci etap yarışlarının yanı sıra, Nouma sevenleriyle bir araya gelerek yarışları izleyecek ve imza günü düzenleyecek.

Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışmanın ilk etabı 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa'da gerçekleşmişti. İkinci etaba Ankara ev sahipliği yaparken sonraki etaplar da İzmir ve İstanbul'da düzenlenecek.

Ankara'daki yarışmayı kaçıranlar Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etaplarını sosyal medyada @touchturkeytour hesabından takip edebilecek. Türkiye finali ise 14 Temmuz'da gerçekleşecek. Verilen bilgiye göre parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan oluşturan bu yarışmanın şampiyonu, Redbull Art Of Motion'a katılma hakkı kazanıyor.