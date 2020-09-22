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Tövbeler Olsun Dizisinin Başrol Oyuncuları 'Gadasını aldıklarım' diyerek Kayserililere çağrıda bulundu

Tövbeler Olsun Dizisinin Başrol Oyuncuları 'Gadasını aldıklarım' diyerek Kayserililere çağrıda bulundu
Tövbeler Olsun Dizisinin Başrol Oyuncuları 'Gadasını aldıklarım' diyerek Kayserililere çağrıda bulundu

TRT 1 ekranlarında yayın yapan Tövbeler Olsun dizisinin başrol oyuncuları Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu’ndan Kayserililere koronavirüse karşı ‘Temizlik-Maske-Mesafe’ kurallarına uymaları konusunda çektikleri video görüntüsü mesaj vererek, pandemi ile mücadeleye destek oldular.

TRT 1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun oyuncularından Kayserili bir iş adamını ‘Namzet' karakteri ile canlandıran Güven Kıraç ve dizide eşi ‘Latife' karakterine hayat veren İpek Tuzcuoğlu, Kayserili vatandaşlara çektikleri video ile uyarılarda bulundu. Oyuncu Güven; “Gadasını aldıklarım, akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim, koronavirüsle beraber mücadele edelim” ifadelerine yer verirken, Oyuncu Tuzcuoğlu ise; “Kayserili dostlarımız, koronavirüsle mücadeleye, koyulan kurallara uymaya, maske-mesafe-temizlik konusunda özen göstermeye devam edelim” dedi.

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