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Toz bulutlarıyla kaplanan Hatay dron ile görüntülendi

Toz bulutlarıyla kaplanan Hatay dron ile görüntülendi
Toz bulutlarıyla kaplanan Hatay dron ile görüntülendi

Depremin 12. gününde bir yandan arama kurtarma, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Hatay'ın Antakya ilçesi toz bulutuyla kaplandı. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu gün doğumunda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Toz bulutlarıyla kaplanan Hatay dron ile görüntülendi - Tıkla İzle

Depremin 12. gününde Hatay Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bulvarda aralıksız kaydedilen görüntülerde depremin tüm şehre etkisi gözler önüne seriliyor. Dron ile çekilen görüntülere şehrin toz bulutlarıyla da kaplandığı görülüyor. Gün doğumunda çekilen görüntülerde şehri kaplayan toz bulutunun daha net olduğu kayda geçiyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Batuhan Toprak - Erdal Can İçelli

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