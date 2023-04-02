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TPAO'nun Siirt'te petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

TPAO'nun Siirt'te petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO'nun Siirt'te petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Siirt, Şırnak ve Adana'da 77 bin 247 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

TPAO'nun Siirt’te petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı - Tıkla İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TPAO'nun, Adana'da 61 bin 927 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 18 Nisan 2023'ten 18 Nisan 2025'e, Siirt ve Şırnak illerinde 15 bin 320 hektarlık alanı kapsayın ruhsatının süresinin de 4 Nisan 2023'ten 4 Nisan 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Selami Deniz
 

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