Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Çaykara ilçesindeki Karaçam mahallesine ulaşımın sağlandığı Akçaköprü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düştü. Köknar, Uzuntarla ve Karaçam mahallelerine heyelan sonrası ulaşım sağlanamazken, Bayburt'a da ulaşımın sağlandığı D915 yolunda karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprağın yola düştüğü heyelanın gece saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

Kemal Çuman

