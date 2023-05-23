Trabzon, divan başkanlarına ev sahipliği yaptı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan ve Medipol Başakşehir'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Şahin katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile birlikte Divan Kurulu yönetiminden Mehmet Ongan ve İsmail İnan da toplantıya katılım sağladı.

Açılış konuşması yapan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, divanların kulüpleri sahiplenme güdüsünün en üst düzeyde olduğu kurul olduğunu belirterek, “Kulüp spor yöneticiliğinde en önemli unsurlardan biri de bilgi ve hafızadır. Bunlar da divanlarda mevcuttur. Biz bunlardan özellikle şampiyonluk yaşadığımız süreçte çok faydalandık. 2018'de başlayan ve hem ekonomik, hem idari hem de sportif anlamda dalgalanmalar yaşadığımız süreçte de divan kurulu bize her zaman destek oldu. Kendileri ile görüş alışverişinde bulunarak ivmeler kazandık. Divan kurullarının; Türk sporuna, Türk futboluna çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum” dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise, divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığının altını çizerek, “Türk futboluna katkısı olmayan söylemleri bir kenara koymalı, olumsuz ifadeler kullanmamalıyız. Türk futbolunda doğruların uygulanması için çaba göstermeliyiz. Sadece şampiyonluğa odaklanarak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü herkes şampiyon olamayacaktır. Kulüpler ekonomilerini de dikkate alarak futbolcu yetiştirip Avrupa'ya gönderemezler ise sıkıntılar yaşanıyor, yaşanacaktır. Bu noktada divan başkan ve kurullarının, kulüp yönetimlerine ve Türk futbol camiasına örnek olacak açıklamalarla yönlendirme yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divanların kulüplerin ak saçlı olarak adlandırılan kesimi oluşturduğunu vurgulayarak, “Divan kurulları bir aile gibidir. Ailenin futbol pastasını büyütmesi gerekir. Büyütemezsek sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan da, divanların kulüplerin senatosu olduğunu bildirerek, kurumsal hafızanın gelişip kulüp ve Türk futboluna yararlı olması için birlikteliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise sporun gücünün birlik ve beraberlikten geçtiğini işaret ederek, “Ülkemizin içinde bulunduğu ortamın iyileştirilmesi için daha iyi neler yapılabileceği konusuna kafa yormamız lazım. Futbolda fanatik grupların sergilediği rahatsız davranışlardan kurtulmak gerek” düşüncelerine yer verdi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nü temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyesi Kağan Şahin de, ülke futbolu olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Sadece sporda değil, ülke olarak genelde birlik olmaya ve paylaşmaya ihtiyaç var. Ombudsmanlar olarak taşın altına elimizi koyarak iyi mesajlar vermeliyiz” dedi.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, toplantıya katılan kulüplerin divan başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür etmesiyle birlikte toplantı sona erdi.

Gökmen Şahin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.