Trabzon evinde moral buldu

15.dakikada Djaniny'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan auta çıktı.
18. dakikada Bartra'nın ortasında savunmadan dönen topu önüne alan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
32. dakikada Gomez'in pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.
34. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazından kale sahası içine gönderdiği topu kaleci Helton uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleciden dönen topla buluşan Terezeguet, topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
47. dakikada Larsen'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Djaniny'nin kafa vuruşunda top kaleci Helton'da kaldı.
67. dakikada Bakasetas'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'dan döndü.
69. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Gomez meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Floranus'un ters vuruşunda top üst direkten dönerken, meşin yuvarlağı iyi takip eden Naci Ünüvar skoru değiştirdi. 2-0
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Hugo dk. 46), Denswil, Eren Elmalı (Hüseyin Türkmen dk. 64),Siopis (Gbamin dk. 85 ?), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Doğucan Haspolat dk.46), Djaniny (Naci Ünüvar dk. 76), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Erdal Rakip (Sinan Gümüş dk. 68), Fernando, Ndao (Admir Mehmedi dk. 59), Fredy (Nakajima dk. 59), Doğukan Sinik (Floranus dk. 59), Larsson (Ghacha dk. 80 ?)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Mustafa Erdilman, Emre Uzun
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Goller: Trezeguet (dk. 34), Naci Ünüvar (dk. 90+5) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)
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