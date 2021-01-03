Trabzon kurallara uydu, vaka sayıları azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında vaka sayıları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artan Trabzon'da son haftalarda düşüş yaşanıyor. Bir dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı riskli iller arasından bulunan Trabzon'da, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler arttırıldı. Özellikle şehrin işlek caddelerine HES kodu uygulaması getirilirken, kentte tedbirlerin meyvesi alınmaya başlandı. Kırmızı alarm verilen iller arasında yer alan Trabzon vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki o görüntüsünde uzaklaşmaya başladı. Özellikle son 3 haftada ciddi oranda düşüşün yaşandığı Trabzon'da kısıtlamanın son gününde de caddeler ve sokaklar boş kaldı. Trabzonluların ‘Evdekal' çağrılarına uyarak kısıtlamayı ihlal etmediği gözlenirken, yetkililer tedbiri elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüste özellikle son 3 hafta içerisinde ciddi oranda bir düşüş olduğunu belirterek, “Bu bizi rehavete düşürmemesi lazım. Şu an alınan tedbirlerin bu süre içerisinde titizlikle vatandaşlarımız tarafından uygulanması çok çok önemliydi. Bunun sonucu olarak ta şu an güzel sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu da olumlu bir süreç. İnşallah 2021 yılının vakalarda daha da düşük bir yıl olacağını ve aşılarla beraber bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Bekir Koca

