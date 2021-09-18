Trabzon, Paşa'yı tek golle geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cornelius'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.
34. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Peres'in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Nwakaeme'nin şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
36. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
81. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Ahmet Engin dk. 90 ?), Donk, Brecka, Evren Elmalı (Sakıb Aytaç dk. 84 ?), Tarkan Serbest, Sadiku (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Eysseric dk. 64), Travnik, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ie, Hugo, Denswill, Hamsik, Berat Özdemir (Abdulkadir Parmak dk. 46 (Yusuf Sarı dk. 50), Abdulkadir Ömür (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Cornelius (Gervinho dk. 74), Bakasetas (Siopis dk. 84 ?), Nwakaeme
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, İsmail Köybaşı, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bakasetas (dk. 52) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Umut Bozok, Mehmet Feyzi Yıldırım, Eysseric (Kasımpaşa), Denswil, Peres (Trabzonspor)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu