Trabzon, Rize'yi 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

42.dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Murigi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, sol kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun ayağının içiyle vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-0

79. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Yazıcı, pasını Nwakaeme'ye çıkardı. Nwakaeme ise yanındaki Rodallega'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0

84. dakikada Vedat Murigi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aminu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın bacaklarının arasından ağalarla buluşturdu. 3-1

90+2. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Nwakaeme yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Alex Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Mejad Hosseini, Novak, Onazi (Kucka dk. 32), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür (Abdulkadir Parmak dk. 88 ?), Amiri (Ekuban dk. 78), Nwakaeme, Rodallega

Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Semih Karadeniz, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan (Samir Ujkani dk. 46) , Orhan (Robin Yalçın dk. 78), Brabec, Saadene, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak (Mustafa Saymak dk. 46), Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Murigi

Yedekler: Cihan, Gladkiy, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu, Fink, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 25 ve 68), Rodallega (dk. 79), Nwakaeme (dk. 90+2) (Trabzonspor), Aminu (dk. 84) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Mustafa Saymak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Ekuban, Kucka, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz