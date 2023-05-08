Trabzon yeni hocasıyla ilk kez kazandı

10.dakikada Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada Marek Hamsik'in ayağına basan Kitsiou'ya karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar direkt kırmızı kart gösterdi. Karta tepki gösteren Teknik Direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

38. dakikada Bardhi'nin ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu önüne alan Umut Bozok'un penaltı hoktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluştu. 1-0

58. dakikada Hamsik'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı

59. dakikada ceza sahası içinde topu önüne alan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut Bozok düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-0

85. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kornere çeldi.

Stat: Akyazı

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Serkan Asan dk. 90 ?), Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Arif Boşluk (Visca dk. 66), Doğucan Haspolat, Hamsik (Abdulkadir Ömür dk. 74), Bardhi, Gomez (Gbamin dk. 74), Umut Bozok (Markovic dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Taha Altıkardeş, Yusuf Yaazıcı, Lahtimi, Emirhan Zaman

Teknik Direktör: Nenad Bjelica



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya (Beridze dk.55 (Fıratcan Üzüm dk.75)), Mujakic, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Djokonovic, Taylan Antalyalı, (Chatzigiovanis dk. 77) Hanousek, Emre Kılınç (Pedrinho dk. 89 ?), Zahid (Diack dk. 46), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngör,Arda Ünyay, Moussiti Oko, Milson, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas



Goller: Umut Bozok (dk. 45 ve 62) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Kitsiou (dk.10), Tolunay Kafkas (dk. 10) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Doğucan Haspolat (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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