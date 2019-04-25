Trabzon'da 14 gündür kayıp olan genç kızın sahildeki kayalıklarda cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Emel Aktaş, 11 Nisan'da akşam saatlerinde evinden telefonunu ve kimliğini almadan çıkarak bir daha geri dönmedi. Sağlık Meslek lisesi öğrencisi olan ve 14 gündür kayıp olan Aktaş için ailesi Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ortadan kaybolduğu gün ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına takılan Emel Aktaş'ın üzerinde pembe bir mont, siyah pantolon ve beyaz ayakkabı olduğu görüntülere yansıdı.

Bugün saat 16.30 sıralarında ise Sürmene ilçe sahilindeki T'lerde bir ceset bulunduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden güvenlik güçleri kayaların arasına sıkıştığı belirlenen bir bayan cesedi gördü. Cesedin bulunduğu yerden çıkartılması için bölgeye Sürmene Belediyesi'nden iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılan cesedin 14 gün önce kaybolan Emel Aktaş'a ait olduğu belirtilirken, genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

İsmail Kılıç