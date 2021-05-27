Trabzon'da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G. ile birlikte, astsubay N.K., uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli erler H.Ş., E.B., T.Y., eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B.'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Fatih Yılmaz



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