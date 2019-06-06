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Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Trabzon’da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayaiçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde Gökhan Türkmen yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dereye uçtu. Araç içerisinde bulunan Yakup Aygün (65) dere içerisinde akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Aygün'ün cansız bedenine kaza yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Kazada yaralanan Gökhan Türkmen ve Tevfik Altunbaş 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yusuf Genç

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