Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu Tilkibeli-Cevizinsuyu mevkiinde dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından dere içerisindeki araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkartılırken, yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yusuf Genç

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