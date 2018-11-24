Trabzon'da boya yaparken bir alt kattaki balkona düşen boyacı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler mahallesi Sena Sitesi C Blok'ta Habil Şişman (54) 4. kat balkonunun dış boyasını yaparken dengesini kaybederek düştüğü 3. kat balkonuna düştü. Bu sırada çevredekilerin sesi duyarak daireye gelmesi üzerine Şişman'ın balkonda cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sitenin farklı bir noktasında çalışan iş arkadaşları uzun süre olayın şokunu üzerinden atamazken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Şişman'ın cesedi cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

