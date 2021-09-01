Trabzon'da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahıs tutuklandı

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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