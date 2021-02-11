Trabzon'da Covid-19 vakalarında tekrar artış yaşanıyor

Trabzon Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Covid-19 ikinci doz aşısını Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptırdı. Usta, aşıyla birlikte enerjik şekilde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek “İnşallah antikorlarımız oluşacak ve kendimizin korunmasıyla birlikte halkımızın sağlığı için daha enerjik bir şekilde faaliyetimizi inşallah devam ettireceğiz” dedi.

"Pik rakamlarına doğru yükseliş var, 3. dalga olarak yorumlanabilir"

Usta, Trabzon'da son günlerde Covid-19 vakalarında geçen yılın Aralık ayında görülen rakamlara doğru bir hareketlenme yaşandığına dikkat çekerek "Aralık ayı başında pik rakamımız olmuştu. Oldukça yüksek bir rakama gelmiştik. Trabzon için çok yüksek rakamlardı. Sonraki süreçte belli bir seviyeye kadar düşmüştük. Ancak şimdi geldiğimiz tabloda tekrar yukarıya doğru bir hareketlenmemiz var. Bu hareketlenme üçüncü bir dalga şeklinde yorumlanabilir belki. Onu da Bilim Kurulu'nun görüşleri düşünceleri ve çalışmaları sonucunda öğrenmiş olacağız. Ancak biz üçüncü dalga varmış gibi faaliyetimizi tekrar yoğun bir şekilde başlattık. Bazı ilçelerimizde bazı mahallelerimizde, bazı binalarımızda karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyoruz. Sağlıkçıları sistemde diri bir şekilde tutmaya da gayret ediyoruz çünkü onlarla bu işi başarabileceğiz. Dolayısıyla mücadelemiz var gücüyle devam ediyor” diye konuştu.

“Hasta sayısı daha fazla olma ihtimali var”

İleride hasta sayısı daha fazla olma ihtimali olduğunu kaydeden Dr. Usta, “Bizimle birlikte vatandaşımızın da işi daha sıkı daha ciddi tutması gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Önemli bir süreç. İnşallah aşılarla birlikte aşıların etkinliğinin başlamasıyla birlikte süreç lehimize sonuçlanmış olacak. O süre içerisinde sıkıntı yaşamamak için herkesin kurallara harfiyen riayet etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

"Ciddi şekilde karantina tedbirimiz var"

Ciddi karantina tedbirleri aldıklarını ifade eden Dr. Usta, bazı yerlerde karantina sürecinin sürdüğünü hatırlatarak, “Ciddi şekilde karantina tedbirimiz var. Bundan daha önemlisi biz zaten bütün pozitif olan evlere gittiğimizde o evlere afişler yapıştırıyoruz ‘bu evde Covid vakası vardır ziyaret yasaktır' diye. Aslında bir nebze o bir karantina zaten. Dolayısıyla bundan yola çıkarsak bütün vakalarımızın olduğu yerlerde karantina tedbirimiz zaten var. Ancak bir kısım yerlerde de apartmanda, sitede, mahallede karantinaları uygulayabiliyoruz. Çaykara'da, Akçaabat'ta, Yomra'da, Araklı'da, Ortahisar'da hareketin fazla olduğunu gördüğümüz yerlerde karantinayı biraz daha genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mutasyonlu virüs yayılması çok fazla oluyor"

Türkiye'nin farklı illerinde görülen mutasyonlu virüs ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Usta, “Mutasyon bizim ilde var mı veya yok söyleme durumu sayın Bakanımıza ait. Onu ilan edip etmeyeceğini ondan beklememiz gerekiyor. Biz var veya yok hareket şeklimizi değiştirmiyoruz. Yapmamız gereken şeyler aynı. Mutasyon olsa da bunun yayılması çok fazla oluyor. Yayılması için gerekli olan koşul, insanların hareketi teması, maskesiz bulunmaları. Zaten insanlar bunlara dikkat ederse mutasyon olsun olmasın çok bir şey değişmiyor” açıklamasında bulundu.

Bekir Koca - Ozan Köse

