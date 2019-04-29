Trabzon'da DAEŞ Operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak operasyonda DAEŞ Terör Örgütü adına sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Ö.Y., E.U., Ş.Y.K., A.S. ve A.Z.N. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalandı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 27.850 dolar, 2.350 Euro ve 20.175 TL para ile çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ve sallama olarak tabir edilen 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahsın işlemleri TEM Şube Müdürlüğü'nde yürütülüyor.