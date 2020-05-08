Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki dükkanında demir ferforje işi yapan 32 yaşındaki demir ustası Ayhan Şahin, Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19) sonrası işlerinin düşmesiyle oluşan boş zamanlarında demirden yaptığı maketleri tamamladı.

Uzun yıllardır demir ustalığı yapan Şahin, boş vakitlerini tamamıyla demirden olan tren, viking gemisi, sallanır sandalye, kemençe, ayakkabı, örümcek ağı ve miğfer gibi maketler yaparak değerlendiriyor.

Korona virüs sonrası işleri düştüğü için maketlerini tamamlamaya zaman bulduğunu söyleyen Şahin “Bunlar genelde iş olmadığı zaman yapılan şeyler. İş olduğu zaman kendi işlerimizi zaten yetiştiremiyoruz. İş olmadığı zaman, eğlencesine, hobi olarak böyle şeyler yapıyoruz. Herhangi bir ticari bir şey de beklemiyoruz” dedi.

“Onlar yolu yapsın biz treni yürütürüz”

Şahin, tamamladığı demir maketlerin her birinin hikayesi olduğunu belirterek iki yılda tamamladığı tren maketinin hikayesini “Trabzon yıllardır hafif raylı sistemi bekliyor ama büyükşehir olmamıza rağmen yıllardır buralara gelmedi. Belki yöneticiler görür de buraya hafif raylı sistem yapar dedim. Onlar yolu yapsa biz treni bir şekilde yürütürüz” diyerek anlattı.

Çizgi filmden etkilendi

Demir maketlerden bir tanesi olan Viking gemisini gördüğü 'Vikingler' çizgi filmden esinlenerek yaptığını anlatan Şahin, “Gemi, Viking gemisi. Boş kaldığım vakitlerde yaptım. 2 sene sürdü tamamlamam. Viking dizisini izledim. Çok etkilendim. Ben de ondan dolayı yaptım” ifadelerini kullandı.

Kemençe kültürünü yaşatmak için yaptı

Kemençe, sallanır sandalye ve yaptığı giyilmiş ayakkabı maketleriyle alakalı bilgiler de veren Şahin, “Sallanır sandalyeye ilgi oldukça fazla. Daha önce bir tane daha yapmıştım. Birisi çok isteyince satmak durumunda kaldım. Kemençe ise zaten bizim kültürümüzde var. Ayakkabı yaptım yine. Giyilmiş bir ayakkabı. Dikişleri de var haliyle. Bunları yapmak lazım ki kendini göstersin. Yoksa sacı kaynat birbirine, o ayakkabı olmaz” diyerek ökçelerine kadar her detayı düşündüğünü kaydetti.

Koronavirüs miğferi

Demir ustası Şahin, demirden yaptığı maketlere son olarak Korona virüs miğferini ekledi. Adını 'Korona virüs miğferi' koyduğu uğraşından da bahseden Şahin, “Daha bitmedi. Korona virüsten korunmak için kullanacağız bu miğferi. Ağız kısmı açık, oraya da bir süzgeç yaparız. Daha yapılacak çok işi var. Kolay değil” diye konuştu.

Fatih Yılmaz

