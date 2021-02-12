Trabzon'da evlerinde ölü bulunan genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün çalıştıkları Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlerine gitmeyince arkadaşları ikisini de telefonla aradı. Telefonları çalıp açan olmayınca güvenlikçi Kâmil Ikinci ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci'nin yakınlarına haber verildi. Yakınları ve iş arkadaşları evlerine gidip içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Eve giren polis ekipleri ve yakınları genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız bedenleri ile karşılaştı. Evde boğuşma izlerine de rastlanırken, Kamil İkinci'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra elindeki silahla önce eşini vurarak öldürdürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi. Genç çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kemal Çuman-Ahmet Erdoğan

