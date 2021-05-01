Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte gün boyu etkisini göstermesi beklenen sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, bazı havayolu şirketleri sis nedeniyle iniş yapamadığı için başka havalimanına yönlendirildi. Görüş mesafesinin azaldığı Trabzon'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Ozan Köse

