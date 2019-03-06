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Trabzon'da korkunç ölüm! Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da korkunç ölüm! Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
Trabzon'da korkunç ölüm! Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon’un Hayrat ilçesinde bir kişi çay bahçesini temizlerken yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Hayrat ilçesinin Dereyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde çay bahçesini temizlemek isteyen Celal Ersin (75), kestiği otlar için bir ateş yaktı. O esnada bahçesindeki otları kesmeye devam eden Ersin, dengesine kaybederek yaktığı ateşe düştü. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle alevlerden kurtarılamayan Ersin, ateşin arasında kaldı.

Yoldan geçen vatandaşlar büyüyen yangını görerek yaşlı adama seslendi. Bir yanıt alamayan mahalle sakinleri bahçede yaşlı adamın yanmış bedeniyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği ve yüzde 70'nin yandığı tespit edildi. Kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybeden Ersin'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından defnedilmek için İstanbul'a gönderildi.  

Ozan Köse
 

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