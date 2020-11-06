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Trabzon'da korkutan yangın!

Trabzon'da korkutan yangın!
Trabzon'da korkutan yangın!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 100. Yıl Parkı'nda kesilen ağaç dallarının toplandığı alanda yangın çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 100. Yıl Parkı'nda geçtiğimiz günlerde temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, ağaç dallarını kurutmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağında bulunan köprünün altında topladı. Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ağaç dallarının bırakıldığı alanda yangın çıktı. Kuruyan ağaç dallarında alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu dumanla kaplandı. Polis ekipleri tesisler kavşağını kontrol amaçlı ulaşıma kapatırken, kuruyan ağaç dalları nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Parktaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ozan Köse
 

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