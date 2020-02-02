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Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı

Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Korona virüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.

Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı - Tıkla İzle

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 'Korona' virüsü, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Korona virüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Korona virüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı.

Mustafa Nuri Sungur

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