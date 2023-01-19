Trabzon'da örtü yangını, 3 dönümlük fındık arazisi zarar gördü

Yangın, Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle ziyaretleri yaptığı esnada yangını gören Arsin Belediye Başkanı Mehmet Sait Gürsoy da söndürme çalışmalarına katıldı. Çıkan örtü yangınında 3 dönümlük fındık arazisinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve nemin düşük olması nedeniyle örtü yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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