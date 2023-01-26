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Trabzon'da sahil işgallerine geçit verilmiyor

Trabzon'da sahil işgallerine geçit verilmiyor
Trabzon'da sahil işgallerine geçit verilmiyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Sahilleri gerçek sahipleri olan halka geri vereceğiz” talimatı sonrası ekipler imara aykırı uygulamalara geçit vermiyor. Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’nde hizmet veren restoran, Büyükşehir’in uyarısı sonrası imara aykırı bölümün yıkımını gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sahil işgalleri konusunda imara aykırı uygulamaların yıkımlarını sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren “Sahiller tüm vatandaşın ortak malıdır ve devlet, vatandaşın sahillere ulaşımını sağlayacak tedbirleri almalıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu konudaki tavizsiz duruşunu sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Çimenli Mahallesi Rize Caddesi üzerinde denize yakın konumda hizmet veren restorana da gerekli uyarıları yaparak, imara aykırı bölümlerin kaldırılması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri sahili işgal eden imara aykırı bölümlerde yıkım çalışması başlattı.

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