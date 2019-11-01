Trabzon'da şiddetli yağış

Trabzon'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde su baskınları yaşandı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurun etkisiyle tıkanan mazgalların sokaklarda oluşturduğu su birikintileri nedeniyle evlerine iş makinelerinin kepçeleriyle ile gitmek zorunda kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kentte yaşanan su taşkınlarına müdahale edilirken, yaşanan su taşkınları nedeniyle maddi zararların oluştuğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin Pazarkapı Mahallesi'nde dere taşkını yaşandığını ifade etti. Dere taşkını sonucu Piyasa Meydanı ve Kırkmerdivenler olarak bilinen alanda su baskını yaşandığını kaydeden Zorluoğlu, ilk andan itibaren gerekli müdahalelerde bulunduklarını bildirdi. Başkan Zorluoğlu, "Pazarkapı Mahallesi'nde Kırkmerdivenler bölgesinde suyun tahliyesi sağlanmıştır. Piyasa Meydanı'na, bölgede bulunan yer altı elektrik hatlarından ötürü kontrollü olarak müdahale ediyoruz. Kaşüstü Kavşağı ve Tanjant bölgesine de anında müdahale edilmiştir" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ile teyakkuzda olduğunu kaydeden Zorluoğlu, "İlgili kamu kurumlarımızla birlikte, gerekli çalışmalar harfiyen yapılmaktadır. Tüm sorunlar ortadan kaldırılıncaya dek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Ozan Köse