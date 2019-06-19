Trabzon'da şüpheli ölüm!

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Toklu Mahallesinde bir evin 5'inci katında bulunan balkondan düşen ve isminin Tamer Budak (43) olduğu öğrenilen vatandaş yaşamını yitirdi.

Balıkesir Kadastro Müdürlüğü'nde kadastro teknikeri ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tamer Budak, Trabzon'da oturduğu evin 5'inci katından düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Budak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayatını kaybeden Budak'ın Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Mehmet Yılmaz'ında eniştesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis Budak'ın intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği araştırılıyor.

Necati Anıl Keskin

