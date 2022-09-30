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Trabzon'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden son selfi

Trabzon'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden son selfi
Trabzon'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden son selfi

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasındaki 4 kişilik bir aile yok oldu. Aileden geriye Rize'deki tatillerinde çekildikleri son selfi kaldı.

Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu.

Hatay'dan Rize'ye tatile gelen ve dönüş yolunda Trabzon'un Arsin ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 4 kişilik aileden geriye Rize'deki tatillerinde bir şelale önünde cep telefonları ile çekildikleri son selfi kaldı.

Ersen Küçük
 

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