Trabzon'da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında yüzde 150 oranında artış

Trabzon'da, turizm merkezlerine ziyaret sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış yaşanırken, pandemiye rağmen bu artış dikkat çekti.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarasını 2021 yılında 59 bin 800'ü yabancı olmak üzere 115 bin 560 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 9 bin 267 kişi ziyaret etmişti.

Atatürk Köşkü'nü geçen sene ziyaret edenlerin sayısı 31 bin 560'ı yabancı olmak üzere 185 bin 610 kişi olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise bu rakam 79 bin 650 olarak kayıtlara geçmişti.

Trabzon Şehir Müzesini ise geçen sene 900'u yabancı uyruklu olmak üzere 12 bin 330 kişi ziyaret ederken, 2020 yılında ise 43 bin kişi ziyaret etmişti.



Bekir Koca

