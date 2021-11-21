Trabzon'da uygulama noktasında durmayan otomobil sürücüsü trafik polisine çarptı

Olayda trafik polisi memuru ağır yaralanırken, bir süre sonra aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bu gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru Yusuf Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şahsı takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan Efe T. isimli genci aynı mahallede yakalayarak gözaltına alırken, gencin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ozan Köse

