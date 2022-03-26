İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzon'da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Trabzon'da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kağıt gibi ezilen kamyonet olay yerinden kaldırılırken, Rahmi Yüksel ve Recep Uzuner'inin dünür oldukları ve Akçaabat ilçesindeki torunlarının nişanından Tonya ilçesine döndükleri öğrenildi.

Bekir Koca - Ozan Köse

İLGİLİ HABER
Trabzonda üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı Trabzon’da üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı
İLGİLİ HABER
Trabzonun Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.