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Trabzon'da yangın bir evi kül etti

Trabzon'da yangın bir evi kül etti
Trabzon'da yangın bir evi kül etti

Trabzon'un Araklı ilçesi Türkeli Tecelliler mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Danışmaz'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan Hasan Danışmaz ve Meryem Danışmaz yangını son anda fark ederek evlerini terk ederken, yangın sırasında bölgenin yoğun rüzgarlı olması nedeniyle yangın evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.  

Yusuf Genç
 

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