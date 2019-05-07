Trabzon'da yangın bir evi kül etti

Edinilen bilgilere göre, Hasan Danışmaz'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan Hasan Danışmaz ve Meryem Danışmaz yangını son anda fark ederek evlerini terk ederken, yangın sırasında bölgenin yoğun rüzgarlı olması nedeniyle yangın evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Yusuf Genç

