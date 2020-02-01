Trabzon'da zorlu randevu

TRABZONSPOR 2-1 FENERBAHÇE

45' İlk yarı sona erdi

44' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan çıktı ve topu aldı

43' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Muriqi'in yerden sert vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi

41' DİREK! Pereira'nın sağdan ortasında Sörloth müthiş yükseldi ve kafayı vurdu. Top üst direkten auta gitti

36' Fenerbahçe gole yaklaştı! Muriqi'in sağdan içeri çevirdiği topa Dirar gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti.

32' GOL! Novak attı! Trabzonspor öne geçiyor... Soldan yapılan ortada arka direkte Pereira'nın içeri çevirdiği topu Novak kafayla ağlara yolladı

32' Sosa yine soldan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Isla karşıladı topu

32' Sosa soldan köşe vuruşu kullandı, Sörloth'un kafa vuruşunda Serdar Aziz'e çarpan top dışarı gitti. Bir korner daha

32' Ndiaye'nin pasında soldan çizgiye inen Ekuban'ın içeri çevirdiği top Jailson'a çarpıp dışarı çıktı. Korner

26' Sörloth soldan güzel hareketlerle topu taşıdı, ortasında Ekuban'ın arka direkteki kafa vuruşu etkisiz. Aut.

Sosa sağdan ceza alanına ortaladı, Altay çıktı ve aldı topu

Maçta tempo oldukça yüksek

16' GOL! Sörloth attı! Trabzonspor eşitliği yakalıyor... Soldan gelen ortada topu kontrol eden Sörloth hafif dar açıdan vurdu ve Altay'ı mağlup etti.

14' Dirar'ın pasında topu alan Kruse ceza yayı solundan sol ayağıyla vurdu, savunmadan seken top Uğurcan'da kaldı

8' Sağ çizgide Rodrigues'i faulle durduran Ndiaye sarı kart gördüSarı Kart - Badou Ndiaye

7' Oyun devam etti ve penaltı kararı çıkmadı.

5' Sosa'nın ceza alanına yolladığı topu savunma karşıladı. Trabzonsporlu futbolcuların penaltı itirazı var.

2' Mikel'in kaptırdığı topu sağdan ceza alanına yollayan Rodrigues oldu. Kruse penaltı noktasının sağından vurdu ve top ağlara gitti.

1' Trabzonspor'a büyük şok! Santranın hemen ardından gelişen Fenerbahçe atağında Kruse takımın öne geçirdi. 0-1 Kruse

1'Maç başladı

İlk 11'ler:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Pereira, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Tolga, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal