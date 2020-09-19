Trabzon'daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldığı Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan R.S. ile tutuksuz yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.'nin yargılanmalarına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, sanıklardan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. ve avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, R.S. tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonu boş olmadığı için duruşmaya bağlanamadı. R.S.'nin avukatı ise salondaki yerini aldı.

Örgüt üyeleri ile fotoğraflar

Haklarında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından açılan davada yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.'ye, mahkeme başkanı, öldürülen DHKP-C lideri Mahir Çayan'ın fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması, örgüte ait sözde amblemi içeren armanın evde bulundurulması, hapishanedeyken açlık grevine girerek yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile fotoğraflarının olması, sosyal medya hesabından kuru sıkı tabanca paylaşarak çeşitli mesajlar vermeye çalışılması ve polisin eve yaptığı baskın sırasında ele geçirilen ‘sd hafıza kartı' ve örgütsel dokümanlarla alakalı olarak sanıklara sorular yöneltti. Duruşmaya katılamayan sanık R.S. hakkındaki iddialara ise avukatı yanıt verdi.

SD hafıza kartları ele verdi

Trabzon Üniversitesi (TÜ) Özel Öğretim Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan R.S.'ye ait olan ‘SD hafıza kartları' ve içinden çıkan örgütsel verilere yönelik mahkeme başkanının sorusuna, avukatı, R.S.'nin hafıza kartını ikinci el olarak satın aldığını, verilerin kendisine ait olmadığını ve önceki sahibine ait olabileceğini iddia etti. SD hafıza kartı nereden ve kimden aldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Mahkeme başkanının sanık ve avukatlarını dinlemesinin ardından, Cumhuriyet savcısı, R.S.'nin tutukluluk halinin devamını, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki ikametlerine en yakın kolluk birimine giderek attıkları imza tedbirinin kaldırılmasını, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı yönünden adli kontrol tedbirinin ise devamının kamu adına mütalaasını istedi.

Mahkeme başkanı, R.S.'nin tutukluluk halinin devamına, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imzanın kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2020'ye erteledi.

Fatih Yılmaz

