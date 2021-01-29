Trabzonlu yazılımcı Yunus Emre Kelkitli'den İngiltere'de büyük hamle

E-Ticaret uygulaması Wofret'i Türk uzman yazılımcı arkadaşlarıyla uzun uğraşlar sonucunda tamamladıklarını ifade eden Yunus Emre Kelkitli, “Alanında uzman arkadaşlarımın da çabasıyla uygulamamızı piyasaya sürdük” dedi. Proje Menajeri Serkan Özkan, Yapay Zeka Algoritma Uzmanı Ali Üsküdar, Grafik ve Tasarımcı Ömer Eren Er adlı arkadaşıyla kurdukları şirket üzerinden ilk olarak günümüzde gelişen internet alıverişi ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilen günlerde insanlara kolaylık sağlamak adına ve küçük işletimleri geliştirme ve destekleme projesi olarak gördükleri Wofret uygulamasını hayata geçirdiler. Şu sıralar güvenlik sistemleri üzerine başladıkları çalışmalarını ortaya koydukları ürünlerin global pazarda da ses getirmesi ile bir yazılım şirketi olan Woftware'i kurduklarını ifade eden Kelkitli, birçok e-ticaret firmasının yazılımlarını da yaparak kendilerini bu sektöre kabul ettirdiklerini vurguladı. Türk yazılımcı Kelkitli “2011 yılında Londra'ya geldiğim zaman 6 ay sokaklarda yattım. Büyük hayallerle geldiğim şehirde şimdi o hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Türk girişimci Kelkitli ayrıca“2000'li yıllarda doğum tarihim olan 28.10.1985'ten yola çıkarak sadece aynı tarihte kim var ise onlara göre hayatımı kuracağım diyerek bulduğum Bill Gates ve Warren Buffet'i kimse tanımaz iken yaşam tarzımı ve idollerimi onların tarzlarına göre belirleyerek ilerledikçe her şeyin zorlaştığını ve yaşam şartlarının ve baskıların beni başarısızlığa götürdüğünü görünce değişik işler yaparak biriktirdiğim para ile İngiltere'ye geldim. Şimdi hayattaki başarısızlıklar bana merdiven oluyor ve beni başarıdan başarıya taşıyor” dedi.

Yunus Emre Kelkitli'nin geliştirdiği bir siber güvenlik yazılımı da dünyaca ünlü iki dev firma olan Apple ve Samsung'un da dikkatini çekmiş. Bu yazılımı almak için birkaç defa teklifte bulunduklarını ancak teklif edilen rakamları yazılım için yetersiz bulduğunu ve şu anda satmayı düşünmediğini dile getiren Kelkitli “Bu konuda çok fazla detay vermek istemiyorum ancak ortaya çıkardığımız siber güvenlik yazılımına Google, Facebook, Apple, Samsung, Huawei gibi dev firmalar çok fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç da her geçen gün daha da aratacak. Ekip arkadaşlarımla bu yazılımı daha da geliştirip Woftware ana şirket adı altında oluşturacağımız WofSafe güvenlik şirketimizle büyük firmalara destek de verebiliriz” şeklinde konuştu.

