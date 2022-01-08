Trabzonspor 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 49'a yükseltti. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 20 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Rakip fileleri 48 kez havalandırıp ağlarında 14 gole engel olamayan bordo-mavililer, 51 puan toplamıştı.

Trabzonspor, tam25 sezon sonra 49 puana ulaşarak 20. haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı ikinci sezonu yaşadı.

9 maçta kalesini gole kapadı

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda kalesini göle kapadı. Bordo-mavililer, Giresunspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demirspor, Hatayspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol yemedi. Söz konusu müsabakaların 8'inde sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, 1 mücadelede ise beraberlik aldı.

Gökmen Şahin